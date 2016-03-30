Bull vs Medved

Hat jemand einen Vorschlag wie dieser Indikator, den ich selbst zusammengebaut habe, verbessert werden könnte ? Cheers

Dieser Expert Advisor handelt jedes Nachrichten-Event welches über die Internetseite www.dailyfx.com/calendar für die aktuelle Woche veröffentlicht wird. Dieser EA wartet auf die nächste Nachricht, vergleicht die ökonomischen Daten und entscheidet welches Währungspaar gehandelt werden sollte.

Der Indikator für Spitzen.