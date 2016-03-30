CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Bull vs Medved - Experte für den MetaTrader 4

Андрей | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
695
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Strategy Tester Report

Bull vs Medved

DeltaBank-Server (Build 218)


Symbol GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period 4 Hours (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameter Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";

Getestete Barst
 2038 Modellierte Ticks
 1748343 Modellierungsqualität
 n/a
Missmatched charts errors 465




Anfangsgröße des Kontos
 1000.00



Total net profit
 1774.25 Gross profit
 3467.50 Gross loss
 -1693.25
Profit factor
 2.05 Erwartete Auszahlung
 19.94

Absoluter Drawdown
 186.00 Maximaler Drawdown
 288.00 (13.53%) Relativer Drawdown
 20.43% (209.00)

Gesamte Anzahl an Trades
 89 Short positions (% won) 64 (59.38%) Long positions (% won) 25 (52.00%)

 Profit trades (% of total) 51 (57.30%) Loss trades (% of total) 38 (42.70%)
Largest profit trade
 228.00 loss trade
 -97.00
Average profit trade
 67.99 loss trade
 -44.56
Maximum consecutive wins (profit in money) 6 (386.00) consecutive losses (loss in money) 3 (-163.00)
Maximum consecutive profit (count of wins) 467.00 (4) consecutive loss (count of losses) -163.00 (3)
Average consecutive wins 2 consecutive losses 2

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8490

