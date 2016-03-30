Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Strategy Tester Report
Bull vs Medved
DeltaBank-Server (Build 218)
|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameter
|Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";
|Getestete Barst
|2038
|Modellierte Ticks
|1748343
|Modellierungsqualität
|n/a
|Missmatched charts errors
|465
|Anfangsgröße des Kontos
|1000.00
|Total net profit
|1774.25
|Gross profit
|3467.50
|Gross loss
|-1693.25
|Profit factor
|2.05
|Erwartete Auszahlung
|19.94
|Absoluter Drawdown
|186.00
|Maximaler Drawdown
|288.00 (13.53%)
|Relativer Drawdown
|20.43% (209.00)
|Gesamte Anzahl an Trades
|89
|Short positions (% won)
|64 (59.38%)
|Long positions (% won)
|25 (52.00%)
|Profit trades (% of total)
|51 (57.30%)
|Loss trades (% of total)
|38 (42.70%)
|Largest
|profit trade
|228.00
|loss trade
|-97.00
|Average
|profit trade
|67.99
|loss trade
|-44.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|6 (386.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-163.00)
|Maximum
|consecutive profit (count of wins)
|467.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-163.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
