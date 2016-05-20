Um EA para H4, é usado no par GBPUSD. Ele funciona com ordens pendentes. Ele toma decisões pelas combinações simples dos candlesticks. A decisão é realizada uma vez em quatro horas e os níveis SL e TP são colocados.

Este Expert Advisor negocia cada evento de notícia que está agendado no www.dailyfx.com/calendar para a semana corrente. O EA espera o próximo evento de notícia a ser publicado, compara os dados econômicos liberados, determina qual moeda para negociação e executa.