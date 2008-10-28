代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Bull vs Medved - MetaTrader 4EA

Андрей | Chinese English Русский Español Deutsch Português
显示:
5601
等级:
(4)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务


策略测试报告
Bull vs Medved
DeltaBank-Server (Build 218)

货币对

GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
时间周期 4 小时 (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
模式 全部替克
参量 Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";

历史柱 2038 模式化替克 1748343 模式化质量 n/a
图表错误 465




初始保证金 1000.00



净盈利 1774.25 总赢利 3467.50 总亏损 -1693.25
赢利 2.05 预期赢利 19.94

完全借款 186.00 最大借款 288.00 (13.53%) 相对借款 20.43% (209.00)

全部交易 89 看涨仓位 (赢利百分比) 64 (59.38%) 卖空仓位 (赢利百分比) 25 (52.00%)

 赢利交易(数量百分比) 51 (57.30%) 亏损交易 (数量百分比) 38 (42.70%)
最大 赢利交易 228.00 亏损交易 -97.00
平均 赢利交易 67.99 亏损交易 -44.56
最大数量 连续赢利 (赢利） 6 (386.00) 连续亏损(亏损) 3 (-163.00)
最大 连续赢利 (赢利数量) 467.00 (4) 连续亏损 (亏损数量) -163.00 (3)
平均 连续赢利 2 连续亏损 2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8490

VKW Bands modify VKW Bands modify

高度指标

Takbir Takbir

显示买卖信号。

Hi-Lo Hi-Lo

指标 Hi-Lo.

Discipline Discipline

趋势转动指标。