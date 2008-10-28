请观看如何免费下载自动交易
策略测试报告
Bull vs Medved
DeltaBank-Server (Build 218)
货币对
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|时间周期
|4 小时 (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
|模式
|全部替克
|参量
|Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";
|历史柱
|2038
|模式化替克
|1748343
|模式化质量
|n/a
|图表错误
|465
|初始保证金
|1000.00
|净盈利
|1774.25
|总赢利
|3467.50
|总亏损
|-1693.25
|赢利
|2.05
|预期赢利
|19.94
|完全借款
|186.00
|最大借款
|288.00 (13.53%)
|相对借款
|20.43% (209.00)
|全部交易
|89
|看涨仓位 (赢利百分比)
|64 (59.38%)
|卖空仓位 (赢利百分比)
|25 (52.00%)
|赢利交易(数量百分比)
|51 (57.30%)
|亏损交易 (数量百分比)
|38 (42.70%)
|最大
|赢利交易
|228.00
|亏损交易
|-97.00
|平均
|赢利交易
|67.99
|亏损交易
|-44.56
|最大数量
|连续赢利 (赢利）
|6 (386.00)
|连续亏损(亏损)
|3 (-163.00)
|最大
|连续赢利 (赢利数量)
|467.00 (4)
|连续亏损 (亏损数量)
|-163.00 (3)
|平均
|连续赢利
|2
|连续亏损
|2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/8490
