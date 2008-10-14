Советник принимает торговые решения на простых комбинациях свечек.

Наилучшие результаты получаются для GBPUSD H4. Работает отложенными ордерами.

Фишка в том, что решение принимается 1 раз каждые 4 часа и уровень SL и TP выставляется относительно размера предыдущей свечки.

Результаты тестирования:

Strategy Tester Report

Bull vs Medved

DeltaBank-Server (Build 218)





Символ GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) Период 4 Часа (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";

Баров в истории 2038 Смоделировано тиков 1748343 Качество моделирования n/a Ошибки рассогласования графиков 465









Начальный депозит 1000.00







Чистая прибыль 1774.25 Общая прибыль 3467.50 Общий убыток -1693.25 Прибыльность 2.05 Матожидание выигрыша 19.94



Абсолютная просадка 186.00 Максимальная просадка 288.00 (13.53%) Относительная просадка 20.43% (209.00)

Всего сделок 89 Короткие позиции (% выигравших) 64 (59.38%) Длинные позиции (% выигравших) 25 (52.00%)

Прибыльные сделки (% от всех) 51 (57.30%) Убыточные сделки (% от всех) 38 (42.70%) Самая большая прибыльная сделка 228.00 убыточная сделка -97.00 Средняя прибыльная сделка 67.99 убыточная сделка -44.56 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 6 (386.00) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-163.00) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 467.00 (4) непрерывный убыток (число проигрышей) -163.00 (3) Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2



