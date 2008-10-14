Смотри, как бесплатно скачать роботов
Bull vs Medved - эксперт для MetaTrader 4
Советник принимает торговые решения на простых комбинациях свечек.
Наилучшие результаты получаются для GBPUSD H4. Работает отложенными ордерами.
Фишка в том, что решение принимается 1 раз каждые 4 часа и уровень SL и TP выставляется относительно размера предыдущей свечки.
Результаты тестирования:
Strategy Tester Report
Bull vs Medved
DeltaBank-Server (Build 218)
|Символ
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2008.01.01 20:00 - 2008.09.30 20:00 (2008.01.01 - 2008.10.01)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|Lots=0.1; CandleSize=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; popravka_up=16; popravka_down=20; flag=true; StartTime="0:10"; StartTime1="4:05"; StartTime2="8:05"; StartTime3="12:05"; StartTime4="16:05"; StartTime5="20:05";
|Баров в истории
|2038
|Смоделировано тиков
|1748343
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|465
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|1774.25
|Общая прибыль
|3467.50
|Общий убыток
|-1693.25
|Прибыльность
|2.05
|Матожидание выигрыша
|19.94
|Абсолютная просадка
|186.00
|Максимальная просадка
|288.00 (13.53%)
|Относительная просадка
|20.43% (209.00)
|Всего сделок
|89
|Короткие позиции (% выигравших)
|64 (59.38%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|25 (52.00%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|51 (57.30%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|38 (42.70%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|228.00
|убыточная сделка
|-97.00
|Средняя
|прибыльная сделка
|67.99
|убыточная сделка
|-44.56
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|6 (386.00)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|3 (-163.00)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|467.00 (4)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-163.00 (3)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|2
|непрерывный проигрыш
|2
Trend
Индикатор тренда. Подстраивается под историю, к сожалению перерисовываются.Turtle Channel Method (Donchain).
Одна из разновидностей ценового канала.
Y(Efekt)
Индикатор показывает вероятностные развороты.VKW Bands modify
Индикатор вершин. Показывает где выставлять отложенные ордера.