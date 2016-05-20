Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Trade Channel - indicador para MetaTrader 4
Indicador dos níveis Fibo e desenho dos arcos.
Parâmetros de Entrada:
extern int nLeft=50; extern int nRight=50; extern int filter=10;
Trade Channel
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8483
O indicador mostra as revesões probabilísticas.Método de Canal Turtle (Donchain).
Uma das variedades do canal de preço.
