CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Trade Channel - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
1435
Avaliação:
(8)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador dos níveis Fibo e desenho dos arcos.

Parâmetros de Entrada:

extern int nLeft=50;
extern int nRight=50;
extern int filter=10;

Trade Channel

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8483

Y(Efekt) Y(Efekt)

O indicador mostra as revesões probabilísticas.

Método de Canal Turtle (Donchain). Método de Canal Turtle (Donchain).

Uma das variedades do canal de preço.

Upload Export Upload Export

O script UploadExport é uma ferramenta universal de programa . Foi desenvolvido para facilitar o trabalho do analista e do trader em relação às ações de rotinas diárias de análise de onda, utilizando o programa ELWAVE.

Indicador de Alteração de Tendência Indicador de Alteração de Tendência

Um indicador de alteração da tendência.