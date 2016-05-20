CodeBaseSeções
Keltner Channel - indicador para MetaTrader 4

O indicador Keltner Channel localiza as tendências mais importantes.

O indicador é baseado em princípios semelhantes aos usados no Indicador Envelopes e Bollinger Bands. A diferença está que em vez de porcentagem (Envelopes) ou desvios padrão (Bollinger Bands), a verdadeira variação de uma média móvel é usada aqui. A banda superior é calculada como um média móvel acrescida da média, por N períodos, a verdadeira variação. A banda inferior é a média móvel menos a variação verdadeira da média.

Como regra geral, a banda superior detecta que o mercado está sobrecomprado e que a correção provavelmente será dirigida para baixo. A banda inferior significa que o mercado está sobrevendido e que a correção será muito provavelmente dirigida para cima.

