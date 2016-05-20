Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Keltner Channel - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 5833
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Keltner Channel localiza as tendências mais importantes.
O indicador é baseado em princípios semelhantes aos usados no Indicador Envelopes e Bollinger Bands. A diferença está que em vez de porcentagem (Envelopes) ou desvios padrão (Bollinger Bands), a verdadeira variação de uma média móvel é usada aqui. A banda superior é calculada como um média móvel acrescida da média, por N períodos, a verdadeira variação. A banda inferior é a média móvel menos a variação verdadeira da média.
Como regra geral, a banda superior detecta que o mercado está sobrecomprado e que a correção provavelmente será dirigida para baixo. A banda inferior significa que o mercado está sobrevendido e que a correção será muito provavelmente dirigida para cima.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8445
MACDVersion2_ Mod é uma modificação do MACDVersion2, mostra algumas informações adicionais.ZG_All Quotings 1
Carregamento do histórico de todos os símbolos da janela Observação do Mercado para todos os TF. Gravação em arquivo de nomes e condições de negociação por todos os símbolos da janela Observação do Mercado.
Indicador Market Time.MA Angle Tony
Indicador MAAngleTony.