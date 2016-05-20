CodeBaseSeções
Previsão das Variações dos Preços - indicador para MetaTrader 4

A ideia foi tirada do livro "A Nova Ciência da Análise Técnica" por Thomas R. Demark. Demark aconselha a usar o próprio cálculo para prever a variação diária dos preços. Na medida em que os dados de uma barra diária são utilizados no cálculo, este cálculo também pode ser aplicado às grades nas outros períodos do gráfico.

O indicador desenha uma região colorida antes de cada barra, que é a faixa de preço presumido da próxima barra.

Figura:

Previsão das Variações dos Preços

Agradeço a WWer para a ajuda.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8437

