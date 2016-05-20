CodeBaseSeções
Indicadores

Indicador da Linha de Resistência - indicador para MetaTrader 4

Iurii Tokman
Visualizações:
978
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Ele desenha a linha de resistência com base nos dois últimos fractais superiores.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8419

