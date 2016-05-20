Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador da Linha de Suporte - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1178
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8420
Indicador da Linha de Resistência
Ele desenha a linha de resistência com base nos dois últimos fractais superiores.Expert Advisor Metatrader e-Regr e Indicador Metatrader i-Regr
Indicador e Expert Advisor Regression Channel
Indicador Raznost2
O indicador mostra a diferença entre Open[0] e Close[1].Decema
Indicador Decema.