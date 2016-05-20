Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Elder Impulse System - indicador para MetaTrader 4
Indicador Elder Impulse System.
Parâmetros de Entrada:
extern int ShowBars=5000;
Elder Impulse System
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8368
