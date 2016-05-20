CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Elder Impulse System - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1978
Avaliação:
(7)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador Elder Impulse System.

Parâmetros de Entrada:

extern int ShowBars=5000;

Elder Impulse System

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8368

Kwan Kwan

Indicador Kwan.

Straddle and Trail Straddle and Trail

Expert Advisor Straddle&Trail. O código contém uma descrição abrangente.

Relax &amp; GoToSleep - Indicador muito interessante!!! Relax &amp; GoToSleep - Indicador muito interessante!!!

Um indicador muito interessante. Ele traz sinais de negociação!!! Um sistema único de previsão baseado numa média móvel flutuante!

InitAllIndicators.mq4 InitAllIndicators.mq4

Um script para reinicialização de todos os indicadores ligados na janela atual.