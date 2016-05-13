Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SteelBlue - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 908
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador WolfWave. O indicador foi escrito com base no ZigZaga.
extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=3; extern int ExtBackstep=2;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8360
Beginner Alert
Indicador BeginnerAlert. No código aparece um explicação profunda.ObjectSquare
A função para calcular a área de três objetos: retângulo, elipse ou triângulo.
WolfWave.
Indicador WolfWave. No código aparece parcialmente um explicação.Monitor rynku
O indicador mostra numa janela especial do terminal o seguinte símbolo, a relação atual Bid/Ask e o swap atual para a posição LONG/SHORT, bem como o spread flutuante para outros símbolos... Vejamos...