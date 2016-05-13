CodeBaseSeções
Indicadores

WolfWave. - indicador para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações:
894
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Indicador WolfWave. No código aparece parcialmente um explicação.


extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=3;
extern int ExtBackstep=2;


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8361

