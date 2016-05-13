Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
WolfWave. - indicador para MetaTrader 4
- 894
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Indicador WolfWave. No código aparece parcialmente um explicação.
extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=3; extern int ExtBackstep=2;
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8361
