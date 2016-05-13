É muito parecido com o estocástico pelo algoritmo de cálculo. Um valor superior a 80 indica um aumento nas compras, um valor inferior a 20 indica uma redução nas vendas.



A fórmula para o cálculo foi tomada do site http://www.tradesignalonline.com/Lexicon/Default.aspx?name=DSS%3A+Double+Smoothed+Stochastics+(Bressert)

Description

Um após o outro, William Blau e Walter Bressert apresentaram cada um uma versão de Double Smoothed Stochastics. Duas MA exponencialmente suavizadas são usadas para equilibrar os valores de entrada (H, L and C), de modo semelhante à conhecida fórmula estocástica.



Cálculo

O cálculo do indicador DSS, de acordo com Bressert, é semelhante ao estocástico.

1.) O numerador: primeiro a diferença entre o fechamento atual e do período low, quando este é formado. O denominador: aqui é calculada a diferença entre o período high menos o período low. Agora o quociente do numerador e do denominador é calculado, suavizado exponencialmente e, depois, multiplicado por 100.

2.) O método é análogo ao 1.) com a diferença de que agora são usados os preços da nova série calculada de preços de 1.).

Parâmetros

O período ajustável pode ser escolhido de 2 a 500. As configurações mais comuns terão um período que varia de 5 a 30. Adicionalmente, o indicador pode ser suavizado num intervalo de 1 a 50. Os valores suavizados significativos encontram-se num intervalo de curto prazo.



Interpretação

A aplicação da DSS é comparável à do método estocástico. Deste modo, valores acima de 70 ou 80 devem ser considerados como sobrecompras e valores abaixo de 20 ou 30 como sobrevenda. Uma subida da DSS acima da sua linha central deve ser vista como altista, e uma queda da DSS abaixo da sua linha central como baixista.