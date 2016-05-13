Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DSS Bressert, estocástica dupla suavizada (Double Smoothed Stochastic Indicator by Walter Bressert) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1762
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
É muito parecido com o estocástico pelo algoritmo de cálculo. Um valor superior a 80 indica um aumento nas compras, um valor inferior a 20 indica uma redução nas vendas.
A fórmula para o cálculo foi tomada do site http://www.tradesignalonline.com/Lexicon/Default.aspx?name=DSS%3A+Double+Smoothed+Stochastics+(Bressert)
Description
Um após o outro, William Blau e Walter Bressert apresentaram cada um uma versão de Double Smoothed Stochastics. Duas MA exponencialmente suavizadas são usadas para equilibrar os valores de entrada (H, L and C), de modo semelhante à conhecida fórmula estocástica.
Cálculo
O cálculo do indicador DSS, de acordo com Bressert, é semelhante ao estocástico.
1.) O numerador: primeiro a diferença entre o fechamento atual e do período low, quando este é formado. O denominador: aqui é calculada a diferença entre o período high menos o período low. Agora o quociente do numerador e do denominador é calculado, suavizado exponencialmente e, depois, multiplicado por 100.
2.) O método é análogo ao 1.) com a diferença de que agora são usados os preços da nova série calculada de preços de 1.).
Parâmetros
O período ajustável pode ser escolhido de 2 a 500. As configurações mais comuns terão um período que varia de 5 a 30. Adicionalmente, o indicador pode ser suavizado num intervalo de 1 a 50. Os valores suavizados significativos encontram-se num intervalo de curto prazo.
Interpretação
A aplicação da DSS é comparável à do método estocástico. Deste modo, valores acima de 70 ou 80 devem ser considerados como sobrecompras e valores abaixo de 20 ou 30 como sobrevenda. Uma subida da DSS acima da sua linha central deve ser vista como altista, e uma queda da DSS abaixo da sua linha central como baixista.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8310
O conselheiro está testado para o par EUR/USD M15, utiliza Estocástico e RSIWaddah Attar Super Support Resistance
Exibe mais de 160 tipos de níveis de apoio e resistência.