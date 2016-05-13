CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BS_MarketPrice - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
906
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador BS_MarketPrice.

Parâmetros:

Indicator_Name="BS_#MarketPrice";
Right_Top=true;
Shift_Y=0;
Shift_X=0;
// Untuk menentukan Warna Harga sesuai arah Trend
Price_Variable="Setting for Price Color";// change
Price_color_Up=Blue;
Price_color_Dn=Red;
Time_Frame=15;
//----
MA_Fast_Period=1;
MA_Fast_Method=0;
MA_Fast_Apply_To=0;
MA_Fast_Shift=0;
//----
MA_Slow_Period=4;
MA_Slow_Method=0;
MA_Slow_Apply_To=0;
MA_Slow_Shift=0;


BS_MarketPrice

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8277

SSL fast sBar_mtf SSL fast sBar_mtf

Indicador SSL fast sBar_mtf

SSL SSL

Indicador SSL.

DT-Pirsonq4 DT-Pirsonq4

Indicador DT-Pirsonq4.

cam_H4_Historical_V4 cam_H4_Historical_V4

Indicador modificado Camarilla dt Historical.