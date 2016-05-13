Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SuperTrend - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 4114
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador SuperTrend baseia-se precisamente no mesmo que o ProRealTime. Ele tem os mesmos parâmetros: Número de períodos e Multiplicador. Trabalha do mesmo modo.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8268
MACD with crossing
Indicador MACD with crossing.CycleIdentifier
Indicador CycleIdentifier.
DoubleCCI_Woodies
Dois CCI com barras de tendência coloridasSummary Report In Points
Script para avaliar o histórico de transações baixado para o terminal do cliente. A avaliação é realizada em pontos.