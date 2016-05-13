CodeBaseSeções
Ma_Parabolic_Alert_2 - indicador para MetaTrader 4

Indicador Parabolic com sinal.

Parâmetros:

MA =24; // Period MA
MA_Mode =2; // 0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma
MA_Price=0; // 0-CLOSE,1-OPEN,2-HIGH,3-LOW,4-MEDIAN,5-TYPICAL,6-WEIGHTED
Step=0.02;
Maximum=0.08;
Alert_Sound=true;


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8263

