Ma_Parabolic_Alert_2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 791
- Avaliação:
-
- Publicado:
Indicador Parabolic com sinal.
Parâmetros:
MA =24; // Period MA
MA_Mode =2; // 0=sma, 1=ema, 2=smma, 3=lwma
MA_Price=0; // 0-CLOSE,1-OPEN,2-HIGH,3-LOW,4-MEDIAN,5-TYPICAL,6-WEIGHTED
Step=0.02;
Maximum=0.08;
Alert_Sound=true;
Ma_Parabolic_Alert_2
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8263
