Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah Attar Win Expert - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9274
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Step (шаг) = 120
FirstLot (начальный лот) = 0.1
MinProfit (минимальная прибыль) = 450 (в долларах)
1/1/2008 - 20/6/2008
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8210
The MasterMind 2 (Version2.0)
10K Flipped to 666K Under 3 Months, 60.04 Profit Factor...Have Fun! Code Pushes 3 Lots(Maximum) at a Time.Файловые операции без ограничений
Так вот, функции файловых операций используются в системной библиотеке kernel32.dll и её то мы импортируем в советник. Код приведен ниже.
The MasterMind
Прежде всего, необходимо проверить советника на демо-счете... Результативность: 243K$ с начальных 5 000$ за 3 месяца. Продукт не закончен, необходимы программисты.Fractal_Level_Xrust
Написан по просьбе одного трейдера, строит горизонтальные линии на уровне последнего фрактала,вверх, и вниз