Waddah Attar Win Expert - эксперт для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
9274
(23)
Step (шаг) = 120

FirstLot (начальный лот) = 0.1

MinProfit (минимальная прибыль) = 450 (в долларах)

1/1/2008 - 20/6/2008

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8210

