Waddah Attar Win Expert - MetaTrader 4EA
Step = 120
FirstLot = 0.1
MinProfit = 450 ( in dollar )
1/1/2008 - 20/6/2008
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8210
VoltyChannel_Stop_v2.1
VoltyChannel_Stop指标的另一个版本。TrendLineRange
在三个仓位内指标提供距支撑/阻力线最近的价格信号。
ZigAndZag_trader
应 Bookkeeperа请求 ,智能交易的指标 ZigAndZag 公布的链接地址: http://codebase.mql4.com/ru/3681Psychological
在MT4中用FXAccuCharts重新编写的指标。