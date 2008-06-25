代码库部分
Waddah Attar Win Expert - MetaTrader 4EA

Ahmad Waddah Attar
Step = 120

FirstLot = 0.1

MinProfit = 450 ( in dollar )

1/1/2008 - 20/6/2008

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8210

