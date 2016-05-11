Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Prusax_v61 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 792
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador de barras coloridas.
Prusax_v61
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8182
