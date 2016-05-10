Participe de nossa página de fãs
RelDownTrLen - indicador para MetaTrader 4
O indicador mostra a relação entre o comprimento da tendência de baixa corrente (em barras) e o comprimento total do período barsToProcess (claro, em barras, também) onde a tendência de baixa é procurada. Você deve corrigir manualmente o mínimo em 0 e o máximo em 1 quando anexar esse indicador a um gráfico. Imediatamente após ser anexo ao gráfico, o indicador mostra apenas um valor, aparece graficamente como um ponto realmente não perceptível. À medida que novas barras se tornam disponíveis, o gráfico do indicador se torna mais visível. Para se familiarizar com o indicador, você pode anexá-lo a um gráfico M1 e de uma olhada no seu trabalho por pelo menos alguns minutos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8129
