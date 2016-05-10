Este indicador já foi colocado aqui. Esta modificação é mais visual.

O indicador representa a relação entre o comprimento da tendência de alta encontrada e o comprimento de toda a distância em que o indicador está à procura de uma tendência de alta.

Um EA do método descrito em http://www.tradejuice.com/forex/forex-1-2-3-methode-mm.htm. O autor do EA não é o autor do método, então eu não compromete relativamente à exatidão do EA.