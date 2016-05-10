CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

GA ind 2 color - indicador para MetaTrader 4

Алексей | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
813
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Me deparei com o indicador GA neste site. Para torná-lo mais visível, eu pedi para Dmitry sua versão com duas cores. Agradeço-lhe muito. Para evitar a divulgação pública, eu não coloco qualquer link.



GA ind 2 color



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8127

Report Report

Gerador de relatórios

#SF_Trend_Lines #SF_Trend_Lines

Ele desenha um canal com recomendações.

RelDownTrLen RelDownTrLen

O indicador mostra a relação entre o comprimento da tendência de baixa corrente (em barras) e o comprimento total do período barsToProcess (claro, em barras, também) onde a tendência de baixa é procurada.

RelUpTrLen RelUpTrLen

O indicador representa a relação entre o comprimento da tendência de alta encontrada e o comprimento de toda a distância em que o indicador está à procura de uma tendência de alta.