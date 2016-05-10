Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Signal_Bars_MFI - indicador para MetaTrader 4
Autor: cja
O indicador mostra informações úteis para o trader.
Signal_Bars_MFI
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8124
