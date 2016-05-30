CodeBaseSeções
1H EUR_USD - expert para MetaTrader 4

Alberto Tortella
O objetivo deste conselheiro é encontrar um ponto de entrada adequado no mercado durante uma tendência constante. O conselheiro foi projetado para trabalhar no gráfico EUR_USD 1H, mas acho que pode trabalhar em outros instrumentos e períodos. O tamanho da medida do prejuízo deixa-me muito feliz.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8092

