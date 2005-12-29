请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
价格通道指标计算了在输入参数中指定长度的柱数中的最高价和最低价.
线代表了连续的最高和最低价, 之后便画出来. 当外汇交易市场的移动高于上面的地带时, 它是市场走强的表现. 相反, 当市场在下面地带移动时, 是外汇市场走弱的标志. 继续走高或走低也许指示了一个明显的突破.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8044
Sell-Buy Alert
本指标在MACD或者RVI指标改变时显示买/卖箭头.DailyPivotPoints
The DailyPivot Points indicator helps to get the idea of the future market movements, unlike other t
gpfTCPivotStop
It is realized by the Trade Sistem on breakdown of day time levels which pay off on indicator Pivot交易订单历史图表
本脚本程序从交易历史中取得订单信息并在交易图表上设置箭头.