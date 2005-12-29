价格通道指标计算了在输入参数中指定长度的柱数中的最高价和最低价.

线代表了连续的最高和最低价, 之后便画出来. 当外汇交易市场的移动高于上面的地带时, 它是市场走强的表现. 相反, 当市场在下面地带移动时, 是外汇市场走弱的标志. 继续走高或走低也许指示了一个明显的突破.