Der Indikator Price Channel (Preiskanal) kalkuliert das hochste Maximum und das niedrigste Minimum für den Trailing-Wert auf den durch die Eingabelänge definierten Bars.

Die Linien zeigen die Trailing-Maxima und -Minima, auf welchen sie basieren. Wenn sich der Markt über die obere Linie bewegt, bedeutet das dessen Verstärkung. Dementsprechend, wenn der Preis unter die untere Linie geht, bedeutet das den schwachen Markt. Die anhaltenden Schwankungen über oder unter die Kanal-Linien können für einen wesentlichen Durchbruch sprechen.

Abbildung: