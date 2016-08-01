und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Price Channel - Indikator für den MetaTrader 4
- 2679
Der Indikator Price Channel (Preiskanal) kalkuliert das hochste Maximum und das niedrigste Minimum für den Trailing-Wert auf den durch die Eingabelänge definierten Bars.
Die Linien zeigen die Trailing-Maxima und -Minima, auf welchen sie basieren. Wenn sich der Markt über die obere Linie bewegt, bedeutet das dessen Verstärkung. Dementsprechend, wenn der Preis unter die untere Linie geht, bedeutet das den schwachen Markt. Die anhaltenden Schwankungen über oder unter die Kanal-Linien können für einen wesentlichen Durchbruch sprechen.
Der Indikator zeigt die Buy/Sell-Pfeile an, sobald sich der Indikator MACD oder RVI verändert.
Ein das Preiskanal-(Price Channel)-Prinzip verwendendes Handelssystem.
Dieses Skript nimmt Ordern aus der Handelsgeschichte und platziert entsprechende Pfeile im Chart.
Der Indikator zeigt die Eintritts- bzw. Austrittszeitpunkte zum Handeln.