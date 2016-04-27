インディケータPrice Channel (プライスチャネル) は、エントリーの長さによるトレーリングストップを実行するための高値と安値を計算します。

トレールするための高値と安値が線で表示されます。相場が高値レベルを上回る場合は、相場の強化を示します。したがって、相場が安値レベルを下回る場合、相場の弱化となります。チャネルの境界の上または下に持続した移動は、著しい突破を示します。