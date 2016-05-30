[ Idioma desse sistema / Wersje językowe tego systemu: ]









Autor:

Urban Sotensek



Palavras do autor:



Tenho sido um trader-forex por muitos anos. Eu ainda negocio de vez em quando, mas isso acontece cada vez menos, porque para mim é chato esperar o dia entero até o mercado emitir um sinal que valha a pena. A principal razão pela qual eu escrevo este artigo é que eu não gosto de estar todo o dia atrás de uma mesa. E por isso é que eu decidi deixar isto para aqueles que querem lucrar. Inicialmente, o preço do meu sistema era de trezentos dólares, mas agora decidi deixar o meu sistema para livre acesso, pois o sucesso no mercado forex é um termo relativo.A vitória no mercado forex dependente 70% do trader e apenas 30% do sistema, então acho que não é muito justo para vender meu sistema, mesmo que ele tenha um alto grau de probabilidade. Você ganha ou tira para o lixo, depende em grande parte da sua personalidade e emoções, por isso você pode perder, mesmo tendo o melhor sistema do mundo. O sistema foi desenvolvido ao longo de seis meses, analisando cuidadosamente o mercado. Ele não exige quaisquer melhorias ou alterações. Ele foi totalmente otimizado para a negociação, então não tente alterar suas configurações ou quaisquer indicadores! Negocie com ele no papel durante, pelo menos, dois meses para aperceber corretamente todos os indicadores e o sistema na sua totalidade. Finalmente, lembre-se que eu não sou responsável por qualquer tipo de perdas ou ganhos financeiros que lhe irá trazer esta informação. Você, como trader, é inteiramente responsável por tudo o que acontece com seu dinheiro!Escala de tempo: 5 minutosHorário de negociação: a partir da abertura da sessão europeia e até ao fechamento fechamento da sessão estadunidensePares de moedas recomendados: USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, EUR/JPY e ouroEste não é um esquema para "ficar rico rápido". Para aprender a negociar neste sistema, é necessário fazer um esforço real. Portanto, antes de negociar com dinheiro real, não se esqueça de prática em uma conta demo. A negociação no mercado forex promete um considerável potencial de lucro, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e aceitá-los conscientemente, para colocar as ordens bem informadas. Eu recomendo muito que você não arrisque essa quantidade de dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder.



Introdução



O Trend Follower é um sistema que segue a tendência. Se você nunca ouviu o ditado "a tendência é o seu amigo", este sistema irá mostrar-lhe a mecânica destas palavras. Sua abordagem única para o mercado, dará para você uma boa compreensão dos movimentos do mercado e irá permitir que veja que isso não acontece por acidente, pelo contrário, isso é pela obediência à estrutura do movimento de preços. Seguindo as regras exatas do sistema, você terá uma imagem mais clara do mercado para começar a colher os frutos financeiros.



O sistema "Trend Follower" é único em que ele não tenta prever o futuro, mas é sim uma ferramenta que ajuda a identificar a tendência atual e permite você se mover no fluxo atual. Dominando o sistema, você vai expandir seus horizontes, porque você vai precisar de acompanhar a evolução da economia, para tentar esclarecer os valores dos parâmetros ou as opiniões dos peritos. Ao contrário da maioria dos outros sistemas de acompanhamento de tendências, o Trend Follower além de não depender do desempenho passado, funciona em qualquer mercado. A sua fórmula não é baseada em reconhecimento de padrões e seleção aleatória de indicadores, mas sim na formalização de um entendimento puro e seleção do tempo do mercado.



O sistema foi criado pela necessidade de negociar de modo rentável e dar aos traders uma imagem mais clara do que fazem e por que o fazem. Muitos sistemas comerciais ou públicos consistem apenas de indicadores e não dão uma clara compreensão do movimento de preços, isto é, não informam o trader sobre o sinal, ou seja, não explicam por que ele recebe um sinal ou por que ele deve entrar em uma transação. Com este tipo de abordagem, o trader não vai entender o método e, como resultado, ele vai experimentar dificuldades persistentes ao negociar. Se você não sabe o que está fazendo, você não pode entender o sistema, e se você não entender o sistema, você não será capaz de obter lucros consistentes. O Trend Follower além de definir claramente as entradas e saídas, também dá ao trader a oportunidade de saber por que ele entra na negociação!





Componentes do sistema



Vamos primeiro dar uma breve descrição de todos os indicadores.











Indicadores:



a) Setas sinal

b) MACD

c) Volatility Channel

d) Laguerre

e) Slope Direction line

f) Pontos de pivô

g) Guppy Multiple Moving Averages (GMMA)



Setas sinal



O sinal é gerado pelo cruzamento de duas médias móveis exponenciais. EMA rápida - 4, EMA lenta - 8.



Histograma MACD



Usam-se os valores padrão (o sistema usa 5,35,5):



* Média lenta - 26 dias

* Média rápida - 12 dias

* Linha de sinal - média de 9 dias a partir da diferença entre a lenta e a rápida.

* Todas as médias - exponenciais.



Os sinais a partir do indicador MACD tendem a ficar para trás do movimento do preço. O Histograma MACD tenta resolver este problema medindo a distância entre a MACD e a sua linha de sinal. Devido a isto, os sinais são alterados antes do sinal MACD normal. Isso, no entanto, não deve ser usado isoladamente, por isso usamos outros indicadores para confirmar o nosso sinal.



Volatility Channel - Canal de volatilidade



Trata-se de uma técnica que mede a volatilidade. Ela está composta por a EMA 34 construída segundo os máximos e a EMA 34 construída segundo os mínimos. Na verdade, isto não faz parte do sistema, mas eu gosto deste indicador, especialmente se eu estou olhando para a confirmação em uma escala de tempo maior.



Laguerre



Esta é uma forma avançada do indicador RSI. O Laguerre converte o sinal de modo que os componentes de baixa freqüência se atrasam muito mais do que os componentes de alta freqüência. Em geral, os dados da última barra tem mais peso do que os dados anteriores, como a média móvel exponencial.



Slope Direction Line - Linhas de direção da inclinação



O nome fala por si. Uma linha que mede a inclinação da tendência e a sua direcção. A direção é mostrada em vermelho para a tendência descendente e azul para a tendência ascendente.



Pontos de pivô



Os traders usam pontos de pivô para encontrar os níveis de suporte/resistência intradiários. Os pontos de pivô possuem cálculos simples que incluem abertura, máximo, mínimo e fechamento do dia anterior de qualquer índice ou activo. Acredita-se que quando o preço se move abaixo da linha de resistência suporte/resistência e, a seguir, a penetra para cima, isto é um sinal de compra (ou vice-versa para o sinal de venda). Ou, se os preços estão acima da linha de referência central, isto é considerado como mercado "touro", e se eles estão abaixo são mercado "urso". A maneira mais comum de usar níveis de referência é como pontos de controle para entrada em uma transação, se outros indicadores da sua preferência derem um sinal na mesma direção. Os criadores de mercado podem usar um ponto de referência para forçar o preço para mover entre os níveis, a fim de atrair compradores ou vendedores à transação. Isto pode ser facilmente visto nos dias de volume pequeno, quando os preços flutuam entre os pontos calculados.



Existem muitas maneiras de calcular tanto o pontos de pivô como os seus níveis de suporte/resistência. Método tradicional:



* Ponto de pivô central Pivot= (H + L + C)/3

* Primeiro suporte = (2 * Pivot) – H

* Primeira resistência = (2 * Pivot) – L

* Segundo suporte = Pivot – (H – L)

* Segunda resistência = Pivot + (H – L)



No nosso sistema os pontos de pivô são utilizados principalmente para saídas. Você não tem que realizar cálculos, todo é calculado automaticamente.



Guppy Multiple Moving Averages GMMA, Múltiplas médias móveis Guppy



As MMA Guppy são uma combinação de médias móveis, otimizadas para tornar a imagem mais suave e precisa onde as médias não desenham picos devido aos bruscos movimentos do mercado.



O maior erro dos sistemas simples encontra-se no cruzamento de médias móveis, pois eles podem ser muito variáveis quando os mercados não se movem segundo a tendência. Além disso, ao usar esses sistemas, o trader fica quase sem indicadores da tendência atual. Será que a tendência vai continuar, ou ela está chegando ao seu fim? As MMA Guppy vão não só responder a todas estas perguntas, mas também dar uma razão pela qual você entra na negociação de modo que você possa melhorar as suas habilidades de negociação.



A importância deste indicador não pode ser sobreestimada! Vale a pena concordar com os resultados desta técnica. O método original foi criado por Darryl Guppy, por isso foi chamado de "guppy". A técnica original consta das EMA 3,5,8,10,12 e 15 para médias de curto prazo (traders) e das EMA 30,35,40,45,50 e 60 de médias de longo prazo (investidores).



Para estes indicadores a escala de tempo não é importante, no sistema "Trend Follower" utilizamo este indicador nos gráficos de 5 minutos, mas também podem ser usadas ​​em outras escalas em outros gráficos, minutos, mensais. Eles definitivamente funcionam em qualquer período. Na nossa técnica modificada para Guppy usamos 5 cores diferentes para diferentes tipos de traders. Quando você negocia é importante que conheça a tendência básica, portanto, você deve saber o que outros traders estão fazendo. Ao usar as cores, você pode dizer o que estão fazendo outros participantes do mercado e, assim, tomar melhores decisões na negociação.



1. Amarelo - traders de curto prazo (principalmente pegam nos pips rápidos, não estão interessados em manter as posições)

2. Laranjas - traders de curto prazo (mantem as posições mais tempo do que as amarelas)

3. Azuis - traders de médio prazo (principalmente, são swing traders que mantêm a posições mais do que os dois anteriores)

4. Verdes - traders de longo prazo (vão manter as posições mais do que os traders de curto e médio prazo)

5. Vermelhos - traders de longo prazo ou investidores (mantêm as suas posições mais do que todos os outros)



A MMA mostram a relação entre os traders de curto prazo e os investidores. Traders (amarelo e laranja) testam para a força da tendência subjacente. Como eles estão olhando para um lucro rápido, eles entram e saim rapidamente do mercado. Os investidores, por outro lado, não fazem muito barulho. No entanto, para estabelecer a tendência, o suporte dos investidores (vermelho e verde) é bastante significativo.



Como um trader, seguindo a tendência, você vai olhar para uma situação em que todos os traders chegam a um consenso sobre a direção do mercado (médias móveis amarelas, laranjas, azuis, verdes e vermelhas). Se todos os traders olham para o mesmo lado, então esta será a direção da negociação. Qualquer discordância significa que você não negocia. Interpretando corretamente a MMA, você será capaz de identificar uma tendência, o possível esgotamento dela, bem como eventuais alterações nela. Em geral, você será capaz de tomar melhores decisões na negociação.











Rupturas



Embora nós evitarmos rupturas, as MMA Guppy mostrarão exatamente quando elas ocorrerem. Tão logo aconteça uma ruptura e as linhas amarelas cruzem as vermelhas, mas as linhas verdes ainda permaneçam abaixo das vermelhas, estaremos à espera as linhas amarelas voltarem. Este é o ponto em que podemos esperar o momento certo para abrir novas posições na direção da nova tendência. Por favor, note que você não abre a transação durante a ruptura, faz isso somente depois que o preço cair, o que significa que a localização das linhas verdes e vermelhas irá mudar.



Ruptura para cima:



As linhas vermelhas estavam acima da linha verde quando as amarelas, de repente, atravessaram as vermelhas para cima e, logo após o preço ficar no topo, caíram de volta ao nível das outras linhas. As linhas verdes estão agora acima das vermelhas, indicando a tendência ascendente.











Rupturas para baixo:



As linhas vermelhas estavam abaixo das verdes. Isto indicava uma tendência ascendente. Então as linhas amarelas atravessarão as linhas verdes e vermelhas. Assim que as linhas verdes fiquem abaixo das linhas vermelhas, podemos dizer que agora está em uma tendência de baixa, e podemos esperar por sinais.











Lembre-se da localização das linhas verdes e vermelhas. Para a tendência, que será considerada como uma crescente, as linhas verdes devem estar acima das vermelhas, enquanto, para a tendência de queda, as linhas verdes devem estar abaixo das vermelhas.



Falsas rupturas



As falsas rupturas podem ser facilmente identificadas com as MMA Guppy. Esta é uma das muitas vantagens desse indicador. As falsas rupturas podem ferir um trader, tanto material quanto emocionalmente.



Se as linhas amarelas ou laranjas cruzam as linhas vermelhas, enquanto as verdes mantêm a direcção anterior, então, encontramos uma falsa ruptura. Para alteração da tendência, devem mudar todas as linhas e, em particular, trocar de lugar as verdes e as vermelhas. Neste caso deve ter um cuidado especial quando se trabalha com pares voláteis, como GBP/USD.











Regras do sistema "Trend Follower"



Todos os critérios devem corresponder na vela do sinal ou no próximo sinal! Se não forem cumpridos todos os requisitos da vela do sinal ou na que lhe segue, deixe estar o mercado tranqüilo! Claro, ele pode, eventualmente, ir nessa direção, mas no longo prazo, irá fornecer mais transações falsas. Abra apenas as transações em que a vela do sinal ou um depois, corresponda todas as regras! Entramos na próxima vela após o sinal.



Para cima\Compra



ENTRADA: Primeiro, esperamo as seta sinal para cima

MMA GUPPY: As linas verdes devem estar acima das vermelhas! As linhas verdes, vermelhas e amarelas devem sempre apontar para cima. Todas as linhas devem mover-se na mesma direção!

LAGUERRE: A linha do indicador Laguerre deve atravessar o nível 0.15 de baixo para cima

MACD: Isto é importante! No momento do sinal, a MACD deve estar acima de 0



STOP-LOSS: 5 pontos (+spread!) abaixo do MÍNIMO da vela atual

STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 pontos para os pares padrão e 25 pontos em pares mais voláteis, como GBP e cruzes. Escolha o método de colocação de stop-loss, que melhor lhe convier

SAÍDA (combinado): Tendo uma posição aberta, é possível fechar a metade das posições no primeiro ponto de pivô e deixar a outra metade trabalhar até a linha de Slope Direction se tornar vermelha

SAÍDA ALTERNATIVA: Você pode escolher o seu próprio método de saída e fechar posições quer nos pontos de pivô quer quando a linha Slope Direction ficar vermelha após uma jogada, ou quando o preço (vela nova) abrir no outro lado do canal de volatilidade

















Para abaixo\Venda



ENTRADA: Primeiro, esperamos a seta sinal para baixo

MMA GUPPY: As linas verdes devem estar abaixo das vermelhas! As linhas verdes, vermelhas e amarelas devem sempre apontar para baixo. Todas as linhas devem mover-se na mesma direção!

LAGUERRE: A linha do indicador Laguerre deve atravessar o nível 0.75 de cima para baixo

MACD: Isto é importante! No momento do sinal, a MACD deve estar abaixo de 0



STOP-LOSS: 5 pontos (+spread!) acima do MÁXIMO da vela atual<br13/>

STOP-LOSS ALTERNATIVO: 20 pontos para os pares padrão e 25 pontos em pares mais voláteis, como GBP e cruzes. Escolha o método de colocação de stop-loss, que melhor lhe convier

SAÍDA (combinado): Tendo uma posição aberta, é possível fechar a metade das posições no primeiro ponto de pivô e deixar a outra metade trabalhar até a linha de Slope Direction se tornar azul

SAÍDA ALTERNATIVA: Você pode escolher o seu próprio método de saída e fechar posições quer nos pontos de pivô quer quando a linha Slope Direction ficar azul após uma jogada, ou quando o preço (vela nova) abrir no outro lado do canal de volatilidade











Resultados



Isso é tudo, espero que vocês curtam.