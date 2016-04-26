É por vezes necessário exibir suas informações como uma tabela ou como um conjunto de linhas tabuladas Não existe nenhum problema em simplesmente exibir várias linhas na janela principal, você deve apenas usar Comment(line_1,"

",line_2,"

"...). Veja o exemplo Comment2

Entretanto, a função Comment () exibe informações apenas no gráfico principal da janela. Mas, às vezes necessitamos mostrar com um indicador de subjanela. Neste caso, o exemplo a seguir pode ser útil.

O indicador exibe a especificação de contrato para um símbolo específico. A função

void PrepareInfo( string & array[][])

preenche o array de string bidimensional, usando a função MarketInfo(). Em seguida, este array é exibido com a função

void Show( string valueArray[][]).

Esta função é universal, de modo que pode ser utilizada para exibir qualquer array bidimensional. A função

void RefreshAccountInfo()

é necessária para atualizar as informações quando alterna entre os símbolos, timeframes ou contas.

Todos os detalhes da especificação são calculados e exibidos apenas uma vez, ou seja, não existe atualizações realizadas em cada tick.

Abaixo está um exemplo de uso: