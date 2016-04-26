Participe de nossa página de fãs
É por vezes necessário exibir suas informações como uma tabela ou como um conjunto de linhas tabuladas Não existe nenhum problema em simplesmente exibir várias linhas na janela principal, você deve apenas usar Comment(line_1,"\n",line_2,"\n"...). Veja o exemplo Comment2
Entretanto, a função Comment () exibe informações apenas no gráfico principal da janela. Mas, às vezes necessitamos mostrar com um indicador de subjanela. Neste caso, o exemplo a seguir pode ser útil.
O indicador exibe a especificação de contrato para um símbolo específico. A função
void PrepareInfo(string & array[][])
preenche o array de string bidimensional, usando a função MarketInfo(). Em seguida, este array é exibido com a função
void Show(string valueArray[][]).
Esta função é universal, de modo que pode ser utilizada para exibir qualquer array bidimensional. A função
void RefreshAccountInfo()
é necessária para atualizar as informações quando alterna entre os símbolos, timeframes ou contas.
Abaixo está um exemplo de uso:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8007
