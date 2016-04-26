CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Advanced_ADX - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
665
Avaliação:
(3)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Waddah Attar

Indicador Advanced_ADX.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7949

VininI ConstTickHeikenAshi R VininI ConstTickHeikenAshi R

O indicador na forma de candles com base nas barras "equitick".

VininI ConstTick SMA VininI ConstTick SMA

Indicador SMA (Média Móvel Simples) construído com barras equivoluminais.

T3 Alpha T3 Alpha

Indicador T3 Alpha.

Macd-2 Macd-2

MACD2 generates bearish signals from three main sources. These signals are a reflection of the bullish signals - negative divergence, bearish intersection of the moving averages, bearish intersection of the center line.