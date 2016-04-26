Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Macd_CJA M1D1 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 702
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Author: cja
Indicador Macd_CJA M1D1. Usa o sinal Macd.
.
Indicador Macd_CJA M1D1. Usa o sinal Macd.
.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7944
MTF_ChandelierStops_60min
Mais uma versão do indicador ChandelierStops. Trabalha em conjunto com o indicador ChandelierStops_v1.Lines_buy и Lines_sell
The indicators that perform the chart ruling.
MACD_4in1_v2
Indicador MACD_4in1_v2. Quatro em Um.VininI ConstTick SMA
Indicador SMA (Média Móvel Simples) construído com barras equivoluminais.