Indicadores

Macd_CJA M1D1 - indicador para MetaTrader 4

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
702
Avaliação:
(3)
Publicado:
Author: cja

Indicador Macd_CJA M1D1. Usa o sinal Macd.
.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7944

