TZ-Pivot - indicador para MetaTrader 4
Indicador de pivôs diários para níveis com exibição precisa e informativa no gráfico.
O trader deve indicar dois parâmetros de entrada: LocalTimeZone — fuso horário local do servidor de negociação MT4 (por exemplo, "-5" se o servidor usar o tempo de Nova York) e DestTimeZone — fuso horário da sessão para a qual você deseja calcular os pontos pivô (por exemplo, "+9" para o pregão de Tóquio).
