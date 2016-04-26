CodeBaseSeções
Indicadores

TZ-Pivot - indicador para MetaTrader 4

Indicador de pivôs diários para níveis com exibição precisa e informativa no gráfico.

O trader deve indicar dois parâmetros de entrada: LocalTimeZone — fuso horário local do servidor de negociação MT4 (por exemplo, "-5" se o servidor usar o tempo de Nova York) e DestTimeZone — fuso horário da sessão para a qual você deseja calcular os pontos pivô (por exemplo, "+9" para o pregão de Tóquio).

TZ Pivot

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7921

