Indicadores

Chande Kroll Stop_v1 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1041
Avaliação:
(4)
Publicado:
Autor: igorad

Indicador Chande_Kroll_Stop_v1.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7887

Chande QStick v1 Chande QStick v1

O indicador QStick é uma média móvel simples de período n para diferenciar preços de abertura e fechamento

CMO v1 CMO v1

Indicador CMO v1.

ChandelierStops_v1 ChandelierStops_v1

Versão modificada do indicador Chande & Kroll's Stop. O autor considera que ChandelierStops_v1 são muito parecidas e, ao mesmo tempo, têm melhor aparência do que Chande & Kroll's Stop.

buy_sell buy_sell

Indicador de tendência Simples como um canto da casa