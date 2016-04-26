CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Math-System - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
676
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

Indicador Math-System.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7866

2_Otkat Sys v1.1 2_Otkat Sys v1.1

Conselheiro 2_Otkat_Sys_v1.1. O sistema, de quinta a sexta-feira às 00h (MT), negocia apenas segundo a mudança.

CandlesticksCW CandlesticksCW

Indicadores com base em CandlesticksBW. Pinta as velas japonesas de acordo com o indicador Bill Williams, exibindo velas pretas e brancas.

MACDCCI MACDCCI

Conselheiro simples que trabalha bem no М1 do par EURUSD.

iTREND_alexcud iTREND_alexcud

Para determinar a tendência são usados três timeframes