SendPendingOrder - script para MetaTrader 4
- 1034
Para colocar uma ordem pendente você deve:
1) Se familiarizar com esta instrução =)
2) !Especifique os valores padrão! (Eles estão abaixo da descrição, eles começam e terminam com a entrada: //+----------------------------------------------+ )
3) Permitir a importação de experts externos
Menu "Ferramentas" -> "Opções" -> "Expert Advisors" -> "Permitir a importação de experts externos" (é necessário descrever um erro que pode ocorrer ao colocar uma ordem)4) Arraste o script para o gráfico.
Ao mesmo tempo, você deve ter em mente que o lugar de anexo é o preço futuro de abertura (OpenPrice). É possível modificá-lo durante a instalação, mas, para a simplificação do trabalho, eu recomendo arrastar o script para o local necessário de uma vez.5) Mova todas as linhas para os necessários níveis:
- Open_Price_Line (branco por padrão) - preço de abertura (linha OBRIGATÓRIA)
- Stop_Loss_Line (vermelho) - nível do Stop Loss (obrigatório)
- Take_Profit_Line (verde) - nível do Take Profit (opcional)
- Expiration_Line (amarelo) - o tempo de expiração (opcional) (as linhas opcionais podem ser removidas)
- "````" - tamanho da posição. É necessário colocar contra o valor necessário (a partir de 0,1 a 10 lotes)
Escolha o tipo da ordem necessária, dependendo da localização das linhas Open_Price e Stop_Loss:
Open_Price > oferta de compra e Open_Price > Stop_Loss - ordem BUYSTOP,
Open_Price > oferta de compra e Open_Price < Stop_Loss - ordem SELLLIMIT,
Open_Price < oferta de venda e Open_Price > Stop_Loss - ordem BUYLIMIT,
Open_Price < oferta de venda e Open_Price < Stop_Loss - ordem SELLSTOP.
6) Pressione o botão "OK" quando tudo estiver pronto.
Para parar o script a qualquer momento, pressione o botão "Cancel".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7747
