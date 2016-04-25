Para colocar uma ordem pendente você deve:

2) !Especifique os valores padrão! (Eles estão abaixo da descrição, eles começam e terminam com a entrada: //+----------------------------------------------+ )

3) Permitir a importação de experts externos

Menu "Ferramentas" -> "Opções" -> "Expert Advisors" -> "Permitir a importação de experts externos" (é necessário descrever um erro que pode ocorrer ao colocar uma ordem)

Ao mesmo tempo, você deve ter em mente que o lugar de anexo é o preço futuro de abertura (OpenPrice). É possível modificá-lo durante a instalação, mas, para a simplificação do trabalho, eu recomendo arrastar o script para o local necessário de uma vez.

- Open_Price_Line (branco por padrão) - preço de abertura (linha OBRIGATÓRIA)

- Stop_Loss_Line (vermelho) - nível do Stop Loss (obrigatório)

- Take_Profit_Line (verde) - nível do Take Profit (opcional)

- Expiration_Line (amarelo) - o tempo de expiração (opcional) (as linhas opcionais podem ser removidas)

- "````" - tamanho da posição. É necessário colocar contra o valor necessário (a partir de 0,1 a 10 lotes)

Escolha o tipo da ordem necessária, dependendo da localização das linhas Open_Price e Stop_Loss:

Open_Price > oferta de compra e Open_Price > Stop_Loss - ordem BUYSTOP,

Open_Price > oferta de compra e Open_Price < Stop_Loss - ordem SELLLIMIT,

Open_Price < oferta de venda e Open_Price > Stop_Loss - ordem BUYLIMIT,

Open_Price < oferta de venda e Open_Price < Stop_Loss - ordem SELLSTOP.

Para parar o script a qualquer momento, pressione o botão "Cancel".



