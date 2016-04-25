CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Scripts

SendPendingOrder - script para MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1034
Avaliação:
(19)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Para colocar uma ordem pendente você deve:


1) Se familiarizar com esta instrução =)

2) !Especifique os valores padrão! (Eles estão abaixo da descrição, eles começam e terminam com a entrada: //+----------------------------------------------+ )

3) Permitir a importação de experts externos

Menu "Ferramentas" -> "Opções" -> "Expert Advisors" -> "Permitir a importação de experts externos" (é necessário descrever um erro que pode ocorrer ao colocar uma ordem)

4) Arraste o script para o gráfico.

Ao mesmo tempo, você deve ter em mente que o lugar de anexo é o preço futuro de abertura (OpenPrice). É possível modificá-lo durante a instalação, mas, para a simplificação do trabalho, eu recomendo arrastar o script para o local necessário de uma vez.

5) Mova todas as linhas para os necessários níveis:

- Open_Price_Line (branco por padrão) - preço de abertura (linha OBRIGATÓRIA)

- Stop_Loss_Line (vermelho) - nível do Stop Loss (obrigatório)

- Take_Profit_Line (verde) - nível do Take Profit (opcional)

- Expiration_Line (amarelo) - o tempo de expiração (opcional) (as linhas opcionais podem ser removidas)

- "````" - tamanho da posição. É necessário colocar contra o valor necessário (a partir de 0,1 a 10 lotes)

Escolha o tipo da ordem necessária, dependendo da localização das linhas Open_Price e Stop_Loss:

Open_Price > oferta de compra e Open_Price > Stop_Loss - ordem BUYSTOP,

Open_Price > oferta de compra e Open_Price < Stop_Loss - ordem SELLLIMIT,

Open_Price < oferta de venda e Open_Price > Stop_Loss - ordem BUYLIMIT,

Open_Price < oferta de venda e Open_Price < Stop_Loss - ordem SELLSTOP.


6) Pressione o botão "OK" quando tudo estiver pronto.

Para parar o script a qualquer momento, pressione o botão "Cancel".


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7747

MA2CCI MA2CCI

TS com base no cruzamento de duas MAs filtradas pelos sinais de CCI.

Indicador StochR Super Position Indicador StochR Super Position

Mais um indicador da série de Super Positions: StochR% Super Position

ModifyOrder ModifyOrder

A modificação de uma ordem (posição) usando o mouse - o segundo script da série "GMO" ( "Gestão Gráfica de Ordens").

MA2CCI MA2CCI

Amostra de um Sistema de Negociação para cruzamento de 2MA & CCI