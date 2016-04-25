Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
TimeOut - indicador para MetaTrader 4
O indicador mostra o tempo entre o envio de uma cotação pela corretora e a recebida por você: o atual, lag máximo e mínimo.
ATENÇÃO! Para o indicador funcionar corretamente, o relógio do sistema deve estar sincronizado com o mesmo relógio do servidor de sua corretora. Caso contrário, a utilização do indicador será insignificante.O indicador mostra o momento da cotação passando entre o servidor de sua corretora e seu terminal. Os problemas com a conexão serão notadas de uma vez (se houver), e também a condescendência da corretora e muitos outros conteúdos.
Se o valor do indicador é de 1-2 segundos, isso pode ser o resultado da qualidade da conexão e da carga de trabalho do servidor. Mas se o indicador mostrar >5 segundos - você precisa prestar atenção a ele (você pode pedir suporte técnico de sua corretora, se é normal ou não). Isso certamente não é o ponto, pode haver uma série de causas. Mas pelo menos você vai saber que você receberá o preço "n" segundos mais tarde do que os outros.
O indicador não pode ser um assunto ou uma razão para invocar uma reclamação a um corretora, ele só age como fonte de informação!
Variáveis externas:
GMT_shift - Fuso horário (GMT_shift = 3 para Moscow)
DrawBars - O número de barras do indicador para ser desenhada (1 tick - 1 barra)e 4 cores apenas para ser seguro ;)
