O indicador mostra o tempo entre o envio de uma cotação pela corretora e a recebida por você: o atual, lag máximo e mínimo.

ATENÇÃO! Para o indicador funcionar corretamente, o relógio do sistema deve estar sincronizado com o mesmo relógio do servidor de sua corretora. Caso contrário, a utilização do indicador será insignificante.



O indicador mostra o momento da cotação passando entre o servidor de sua corretora e seu terminal. Os problemas com a conexão serão notadas de uma vez (se houver), e também a condescendência da corretora e muitos outros conteúdos.Se o valor do indicador é de 1-2 segundos, isso pode ser o resultado da qualidade da conexão e da carga de trabalho do servidor. Mas se o indicador mostrar >5 segundos - você precisa prestar atenção a ele (você pode pedir suporte técnico de sua corretora, se é normal ou não). Isso certamente não é o ponto, pode haver uma série de causas. Mas pelo menos você vai saber que você receberá o preço "n" segundos mais tarde do que os outros.