Moving Average Convergence Divergence, MACD - indicador para MetaTrader 4
A Média Móvel de Convergência/Divergência (MACD) é o próximo indicador dinâmico seguidor de tendência. Ele indica a correlação entre duas médias de preços em movimento.
Movendo média Convergência/Divergência, MACD
O indicador técnico Média Móvel de Convergência/Divergência é a diferença entre a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos e a de 12 períodos. A fim de mostrar claramente as oportunidades de compra/venda, a chamada linha de sinal (média móvel de 9 períodos do indicador) é traçada no gráfico MACD.
O MACD provou ser mais eficaz nos mercados de negociação que oscilam fortemente. Existem três formas populares de usar a Média Móvel de Convergência/Divergência: cruzamentos, condições de sobrecompra/sobrevenda, e divergências.
A regra de negociação básica do MACD é a de vender quando o MACD cair abaixo de sua linha de sinal. Da mesma forma, um sinal de compra ocorre quando a Média Móvel de Convergência/Divergência sobe acima de sua linha de sinal. É comum também comprar/vender quando o MACD for acima/abaixo de zero.
O MACD também é útil como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. Quando a média móvel mais curta se afastar dramaticamente da média móvel mais longa (ou seja, o MACD subir), é provável que o preço do ativo esta sofrendo uma extensão e em breve voltará a níveis mais realistas.
Uma indicação de que o fim da tendência atual pode estar perto ocorre quando o MACD diverge do ativo? A divergência de alta ocorre quando o indicador Média Móvel de Convergência/Divergência está fazendo novas máximas, enquanto os preços não conseguem atingir novas máximas. A divergência de baixa ocorre quando o MACD está fazendo novas mínimas, enquanto os preços não chegarem a novas mínimas. Ambas destas divergências são na maioria significantes quando ocorrem em níveis relativamente de sobrecompra/sobrevenda.
O MACD é calculado subtraindo o valor da média móvel exponencial de 26 períodos com a de 12 períodos. Uma média móvel simples e pontilhada de 9 períodos do MACD (a linha de sinal) é então representada graficamente no topo do MACD.
MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)
SINAL = SMA(MACD, 9)
Onde:
EMA — a Média Móvel Exponencial;
SMA — a Média Móvel Simples;
SINAL — a linha de sinal do indicador.
Descrição do Indicador Técnica
A descrição completa do MACD está disponível em Technical analysis: Moving Average Convergence/Divergence
