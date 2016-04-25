CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Moving Average Convergence Divergence, MACD - indicador para MetaTrader 4

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3975
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
MACD.mq4 (3.42 KB) visualização
\MQL4\Include\
MovingAverages.mqh (8.85 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A Média Móvel de Convergência/Divergência (MACD) é o próximo indicador dinâmico seguidor de tendência. Ele indica a correlação entre duas médias de preços em movimento.

Movendo média Convergência/Divergência, MACD

O indicador técnico Média Móvel de Convergência/Divergência é a diferença entre a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos e a de 12 períodos. A fim de mostrar claramente as oportunidades de compra/venda, a chamada linha de sinal (média móvel de 9 períodos do indicador) é traçada no gráfico MACD.

O MACD provou ser mais eficaz nos mercados de negociação que oscilam fortemente. Existem três formas populares de usar a Média Móvel de Convergência/Divergência: cruzamentos, condições de sobrecompra/sobrevenda, e divergências.

Cruzamentos

A regra de negociação básica do MACD é a de vender quando o MACD cair abaixo de sua linha de sinal. Da mesma forma, um sinal de compra ocorre quando a Média Móvel de Convergência/Divergência sobe acima de sua linha de sinal. É comum também comprar/vender quando o MACD for acima/abaixo de zero.

Condições de sobrecompra/sobrevenda

O MACD também é útil como um indicador de sobrecompra/sobrevenda. Quando a média móvel mais curta se afastar dramaticamente da média móvel mais longa (ou seja, o MACD subir), é provável que o preço do ativo esta sofrendo uma extensão e em breve voltará a níveis mais realistas.

Divergência

Uma indicação de que o fim da tendência atual pode estar perto ocorre quando o MACD diverge do ativo? A divergência de alta ocorre quando o indicador Média Móvel de Convergência/Divergência está fazendo novas máximas, enquanto os preços não conseguem atingir novas máximas. A divergência de baixa ocorre quando o MACD está fazendo novas mínimas, enquanto os preços não chegarem a novas mínimas. Ambas destas divergências são na maioria significantes quando ocorrem em níveis relativamente de sobrecompra/sobrevenda.

Cálculo do MACD

O MACD é calculado subtraindo o valor da média móvel exponencial de 26 períodos com a de 12 períodos. Uma média móvel simples e pontilhada de 9 períodos do MACD (a linha de sinal) é então representada graficamente no topo do MACD.

MACD = EMA(CLOSE, 12)-EMA(CLOSE, 26)

SINAL = SMA(MACD, 9)

Onde:
EMA — a Média Móvel Exponencial;
SMA — a Média Móvel Simples;
SINAL — a linha de sinal do indicador.


Descrição do Indicador Técnica

A descrição completa do MACD está disponível em Technical analysis: Moving Average Convergence/Divergence

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7774

Ichimoku Kinko Hyo Ichimoku Kinko Hyo

O indicador Ichimoku Kinko Hyo é predefinido para caracterizar a tendência do mercado, níveis de suporte e resistência, e para gerar sinais de compra e venda.

Trend Me Leave Me Trend Me Leave Me

EA Trend Me Leave Me.

Para baixar todas as cotações Para baixar todas as cotações

O script para baixar todas as cotações.

Coletor de Tick TickSave Coletor de Tick TickSave

O Expert Advisor coleta o histórico de tick para os símbolos escolhidos em um arquivo CSV.