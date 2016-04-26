Todos os mercados são caracterizados pelo fato de que na maior parte dos casos os preços não mudam muito, em apenas pequenos períodos de tempo (15-30 por cento) ocorrem mudanças de tendência.

Os períodos mais lucrativos são geralmente quando os preços de mercado variam de acordo com uma certa tendência.

A Fractal é um dos cinco indicadores de sistema de negociação Bill Williams, que permite detectar o fundo ou o topo.

Indicador Técnico Fractals é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas, com a MÁXIMA mais alta no meio e dois topos de MÁXIMAS em cada lado. O conjunto de inversão é uma série de pelo menos cinco barras sucessivas, com o menor MÍNIMA no meio e dois fundos de MÍNIMAS em cada lado, determinando um fractal de venda. Os fractais possuem valores das Máximas e Mínimas e são indicados com setas para cima e para baixo.

O fractal necessita de ser filtrado usando o Alligator. Em outras palavras, você não deve fechar uma transação de compra, se o fractal é menor do que os Dentes do Indicador Alligator, e você não deve fechar uma transação de venda, se o fractal é maior do que os Dentes do Indicador Alligator. Após o sinal fractal ser formado com força, determinado pela sua posição além da Mandíbula do Alligator, continua a ser um sinal até que ele é atacado, ou seja, até um sinal fractal mais recente ressurgir.

A descrição completa do indicador Fractals está disponível na Análise Técnica: Fractals