CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

GlamTrader - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
771
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Gideon Smolders

EA GlamTrader. Utiliza o indicador Laguerre.
-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H1.
Modelo: Todos os ticks.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7691

Get Rich or Die Trying GBP Get Rich or Die Trying GBP

EA Get Rich or Die Trying GBP.

Indicador Waddah Attar Weekly Fibo Indicador Waddah Attar Weekly Fibo

Este Indicador Desenha 7 Níveis Semanais de Fibo Com Back Test.

Graal-003 Graal-003

EA Graal-003. Utiliza o indicador iFractals.

FxDownloader 2006 FxDownloader 2006

EA FxDownloader 2006.