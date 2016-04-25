Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
GlamTrader - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 771
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Gideon Smolders
EA GlamTrader. Utiliza o indicador Laguerre.
-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H1.
Modelo: Todos os ticks.
EA GlamTrader. Utiliza o indicador Laguerre.
-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H1.
Modelo: Todos os ticks.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7691
Get Rich or Die Trying GBP
EA Get Rich or Die Trying GBP.Indicador Waddah Attar Weekly Fibo
Este Indicador Desenha 7 Níveis Semanais de Fibo Com Back Test.
Graal-003
EA Graal-003. Utiliza o indicador iFractals.FxDownloader 2006
EA FxDownloader 2006.