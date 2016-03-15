無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
GlamTrader - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 711
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者: Gideon Smolders
エキスパートアドバイザGlamTrader。インディケータLaguerreをベースにしたEAです。
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 1時間足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7691
