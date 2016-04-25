CodeBaseSeções
Experts

Get Rich or Die Trying GBP - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
654
Avaliação:
(5)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Carlos Gomes

EA Get Rich or Die Trying GBP.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7690

