Indicador Waddah Attar Weekly Fibo

Este Indicador Desenha 7 Níveis Semanais de Fibo Com Back Test.

Seus níveis são muito poderosos. 

Ele também mostra o percentual atual e o preço atual em seu gráfico.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7689

