Indicador Waddah Attar Weekly Fibo - indicador para MetaTrader 4
Este Indicador Desenha 7 Níveis Semanais de Fibo Com Back Test.
Seus níveis são muito poderosos.
Ele também mostra o percentual atual e o preço atual em seu gráfico.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7689
