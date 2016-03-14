Mira cómo descargar robots gratis
GlamTrader - Asesor Experto para MetaTrader 4
Autor: Gideon Smolders
Asesor GlamTrader. Utiliza el indicador Laguerre.
-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H1.
Modelo: Todos los tics.
Asesor GlamTrader. Utiliza el indicador Laguerre.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7691
