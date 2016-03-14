CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

GlamTrader - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
681
Ranking:
(4)
Publicado:
Glamtrader.mq4 (8.82 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Gideon Smolders

Asesor GlamTrader. Utiliza el indicador Laguerre.
-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H1.
Modelo: Todos los tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7691

Get Rich or Die Trying GBP Get Rich or Die Trying GBP

Asesor Get Rich or Die Trying GBP.

Indicador semanal de Fibo Waddah Attar Indicador semanal de Fibo Waddah Attar

Este indicador señala 7 niveles semanales de Fibo con el probador de estratégias.

Graal-003 Graal-003

Asesor a Graal-003. Utiliza el indicador iFractals.

FxDownloader 2006 FxDownloader 2006

Asesor FxDownloader de 2006.