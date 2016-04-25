CodeBaseSeções
Experts

Doji Arrows - expert para MetaTrader 4

Autor: Chris (HyPip)

EA Doji Arrows. Ele foi feito a partir do indicador.

-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Todos os ticks.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7666

