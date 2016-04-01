CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Alexav SpeedUp M1 - expert para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
719
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Alex Saveliev

EA Alexav SpeedUp M1.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7648

Alexav D1 Profit GBPUSD Alexav D1 Profit GBPUSD

EA Alexav D1 Profit GBPUSD. Como você observou, os parâmetros de teste estão no nome do EA.

Abovebelowma Abovebelowma

EA Abovebelowma.

AOCCI AOCCI

EA AOCCI.

Simple FX Simple FX

O EA gratuito Simple FX negocia automaticamente no mercado Forex usando médias móveis. O EA vem com manual do usuário e código fonte. Todas as configurações do EA podem ser alteradas a qualquer momento.