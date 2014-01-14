Participe de nossa página de fãs
Nikolay Kositsin
3855
Autor real:
Bigeev Rustem
O HLCrossSig para WPR é considerado um indicador de tendência, já que sua intenção é capturar as tendências. No entanto, ele é um indicador bastante complexo e informativo que permite excluir a influência psicológica e emocional da negociação.
Este indicador mostra os níveis para a abertura de posições, que fixa os níveis de Stop, Trailing Stop e Take Profit, não deixando dúvidas para o traders se deve ou não realizar uma negociação. Evitar a influência psicológica e emocional na negociação é um fator-chave para a obtenção de lucro no mercado.
Parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input int Supr_Period=6; // Período de rompimento da faixa; quanto maior o valor, mais tardios e raros serão os sinais input int MA_Period=21; // Período da variável de Heiken Ashi. Utilizado com filtros adicionais input int Risk=0; // Risco máximo em pips, usado para o cálculo dos níveis de entrada baseado nas proximidades dos níveis de MAX/MIN input int ATR_Period=120; // Período АТR. Utilizado para o cálculo da volatilidade. input double Q=0.7; // Parâmetros para definir o Take Profit. - Taxa do Stop Loss. Se = 1, Take Profit = Stop Loss input int WPR_Period=12; // Período WPR . Utilizado como filtro adicional input int HLine=-38; // Linha de sinal superior dos níveis de Stop para WPR input int LLine=-62; // Linha de sinal inferior dos níveis de Stop para WPR
Elementos visualizados do indicador:
- Setas para cima e para baixo correspondem aos sinais de abertura das posições;
- As miras circulares são os pontos para a colocação de Take Profit inicial;
- Os pontos são usados para a confirmação de uma determinada tendência. Se o preço rompe continuamente através dos níveis desses pontos, deve-se manter a posição, enquanto for possível. Se os pontos representam um "corredor" a longo prazo, é hora de corrigir o lucro.
- Os diamantes são os limites para a colocação de Stop Loss e trailing stop.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/728
