Autor real:

Bigeev Rustem

O HLCrossSig para WPR é considerado um indicador de tendência, já que sua intenção é capturar as tendências. No entanto, ele é um indicador bastante complexo e informativo que permite excluir a influência psicológica e emocional da negociação.

Este indicador mostra os níveis para a abertura de posições, que fixa os níveis de Stop, Trailing Stop e Take Profit, não deixando dúvidas para o traders se deve ou não realizar uma negociação. Evitar a influência psicológica e emocional na negociação é um fator-chave para a obtenção de lucro no mercado.

Parâmetros de entrada:

input int Supr_Period= 6 ; input int MA_Period= 21 ; input int Risk= 0 ; input int ATR_Period= 120 ; input double Q= 0.7 ; input int WPR_Period= 12 ; input int HLine=- 38 ; input int LLine=- 62 ;

Elementos visualizados do indicador:

