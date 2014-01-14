CodeBaseSeções
Indicadores

HL Cross Signal for WPR - indicador para MetaTrader 5

Bigeev Rustem
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3855
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Bigeev Rustem

O HLCrossSig para WPR é considerado um indicador de tendência, já que sua intenção é capturar as tendências. No entanto, ele é um indicador bastante complexo e informativo que permite excluir a influência psicológica e emocional da negociação.

Este indicador mostra os níveis para a abertura de posições, que fixa os níveis de Stop, Trailing Stop e Take Profit, não deixando dúvidas para o traders se deve ou não realizar uma negociação. Evitar a influência psicológica e emocional na negociação é um fator-chave para a obtenção de lucro no mercado.

Parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input int Supr_Period=6;  // Período de rompimento da faixa; quanto maior o valor, mais tardios e raros serão os sinais
input int MA_Period=21;   // Período da variável de Heiken Ashi. Utilizado com filtros adicionais
input int Risk=0;         // Risco máximo em pips, usado para o cálculo dos níveis de entrada baseado nas proximidades dos níveis de MAX/MIN
input int ATR_Period=120; // Período АТR. Utilizado para o cálculo da volatilidade.
input double Q=0.7;       // Parâmetros para definir o Take Profit. - Taxa do Stop Loss. Se = 1, Take Profit = Stop Loss
input int WPR_Period=12;  // Período WPR . Utilizado como filtro adicional
input int HLine=-38;      // Linha de sinal superior dos níveis de Stop para WPR
input int LLine=-62;      // Linha de sinal inferior dos níveis de Stop para WPR

Elementos visualizados do indicador:

  1. Setas para cima e para baixo correspondem aos sinais de abertura das posições;
  2. As miras circulares são os pontos para a colocação de Take Profit inicial;
  3. Os pontos são usados ​​para a confirmação de uma determinada tendência. Se o preço rompe continuamente através dos níveis desses pontos, deve-se manter a posição, enquanto for possível. Se os pontos representam um "corredor" a longo prazo, é hora de corrigir o lucro.
  4. Os diamantes são os limites para a colocação de Stop Loss e trailing stop.

Indicador HLCrossSignalForWPR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/728

