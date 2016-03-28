CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

LSMA_Line - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
851
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: não especificado

Indicador LSMA Line.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7318

LSMA in Color LSMA in Color

O indicador é construído com base nas médias móveis. Sua principal característica é indicadr um sinal de entrada/saida - a linha do indicador é colorida em um determinado cor, sinalizando o usuário para comprar ou vender. A precisão do sinal é muito alta.

Keltner ATR Bands Keltner ATR Bands

O indicador de canal de Keltner.

Laguerre MinusDi Laguerre MinusDi

Indicador Laguerre MinusDi.

Laguerre PlusDi Laguerre PlusDi

Indicador Laguerre PlusDi.