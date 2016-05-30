CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

e-TurboFx - expert para MetaTrader 4

[Excluído] | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
889
Avaliação:
(14)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

extern string _tmp1_ = " --- Parâmetros de negociação ---";
extern int N = 3; - número de barras para verificarи
extern double Lots = 0.1; - volume de lotes
extern int StopLoss = 70; - valor da stop-loss em pontos
extern int TakeProfit = 120; - valor da Take-Profit em pontos
extern int Slippage = 3; - valor máximo de deslizamento
extern int Magic = 50607; - identificador de ordens do conselheiro

 

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7263

FX5_NeelyElliotWave FX5_NeelyElliotWave

O indicador desenha diferentes níveis mono-onda de Neely no gráfico.

Waddah Attar ADXxBollinger Indicator Waddah Attar ADXxBollinger Indicator

Ele é um indicador muito forte e fácil de usar.

i-Friday_Sig i-Friday_Sig

Sinais de entrada e saída segundo o sistema Efeito de sexta-feira.

Lucky Lucky

Muda o tamanho do lote, adiciona o filtros e começa a sair... winwin2007. Ele funciona apenas tendo um spread de 2.