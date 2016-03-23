В настройках программы:



extern string _tmp1_ = " --- Торговые параметры ---";

extern int N = 3; — количество баров для проверки

extern double Lots = 0.1; — объем лотов

extern int StopLoss = 70; — значение стоп-лосса в пунктах

extern int TakeProfit = 120; — значение тейк-профита в пунктах

extern int Slippage = 3; — максимально допустимое значение проскальзывания

extern int Magic = 50607; — уникальный идентификатор ордеров эксперта