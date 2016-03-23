Смотри, как бесплатно скачать роботов
e-TurboFx - эксперт для MetaTrader 4
- 6118
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
В настройках программы:
extern string _tmp1_ = " --- Торговые параметры ---";
extern int N = 3; — количество баров для проверки
extern double Lots = 0.1; — объем лотов
extern int StopLoss = 70; — значение стоп-лосса в пунктах
extern int TakeProfit = 120; — значение тейк-профита в пунктах
extern int Slippage = 3; — максимально допустимое значение проскальзывания
extern int Magic = 50607; — уникальный идентификатор ордеров эксперта
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7263
