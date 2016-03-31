请观看如何免费下载自动交易
extern string _tmp1_ = " --- 交易参数 ---";
extern int N = 3; - 用于检查的柱数
extern double Lots = 0.1; - 手数
extern int StopLoss = 70; - 止损点数
extern int TakeProfit = 120; - 获利值点数
extern int Slippage = 3; - 最大. 允许的滑点数
extern int Magic = 50607; - EA定单的唯一标识号
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7263
