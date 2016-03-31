extern string _tmp1_ = " --- 交易参数 ---";

extern int N = 3; - 用于检查的柱数

extern double Lots = 0.1; - 手数

extern int StopLoss = 70; - 止损点数

extern int TakeProfit = 120; - 获利值点数

extern int Slippage = 3; - 最大. 允许的滑点数

extern int Magic = 50607; - EA定单的唯一标识号