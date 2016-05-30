Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
i-Friday_Sig - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 781
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Kim Igor V (Ким Игорь В). aka KimIV
Sinais de entrada e saída segundo o sistema Efeito de sexta-feira.
Sinais de entrada e saída segundo o sistema Efeito de sexta-feira.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7411
e-TurboFx
Você vê três barras urso sucessivas crescendo? Ursos, adeus!FX5_NeelyElliotWave
O indicador desenha diferentes níveis mono-onda de Neely no gráfico.
Lucky
Muda o tamanho do lote, adiciona o filtros e começa a sair... winwin2007. Ele funciona apenas tendo um spread de 2.Trading hours V2
Indicador Trading hours.